新股專輯：再鼎暗盤報捷　頂頭槌大戶賺逾300萬

該公司於輝立交易場以招股價562元開市，曾高見586.5元，升4.35%，收升3.64%，報582.5元，每手帳賺1,025元；在耀才暗盤交易市場高開0.53%，一度升3.2%，高見580元，最終收市報576元，升2.49%，每手帳面獲利700元。

再鼎醫藥招股時每手入場費32,726.49元，是歷來入場費最貴的新股，故認購反應較冷淡，僅吸引1.03萬人認購，超購2.43倍，一手中籤為50%，為近期「一手黨」最易中新股，申請3手穩中1手。

大戶則有34名投資者，只錄得1張「頂頭槌飛」，每張申認購7,717手，獲派3,012手，每張涉資約3.12億元。假設孖展息率為2.68厘，借九成孖展，不計手續費，涉及借款2.27億元，凍資期3日，期間利息約5萬元。換言之，若扣除借貸成本，該大戶在輝立暗盤帳賺超過303.72萬元。

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