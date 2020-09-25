【世紀官司】歐盟就Apple避稅千億元案上訴

歐盟委員會證實會就蘋果公司(Apple Inc.)涉嫌避稅案提出上訴至歐洲法院。

歐洲普通法院7月駁回歐盟要求Apple補繳130億歐元(約1,185億港元)稅款，歐盟周五(25日)指有關裁決犯了「多個法律上的錯誤」。

有分析相信案件審理或持續數年，亦顯示歐盟反壟斷專員Margrethe Vestager不懼怕挑戰全球最大科企或美國財政部，並希望堵塞一些跨國企業在歐洲合法地少交稅款的漏洞。

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