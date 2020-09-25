新盤UPDATES：各區多個項目收票不俗　新盤周六上演搶客大戰

疫情放緩後，首場新盤搶客大戰於周末正式上演，各區多個項目紛紛加入推售行列，雖然競爭氣氛急速升溫，但各盤收票反應均見不俗，料將合力推高本月一手住宅市場銷量。

SEA TO SKY今午截票 售樓處參觀氣氛踴躍

該批銷售單位中，佔46伙為四房戶、189伙為三房戶，其餘50伙為兩房戶。整批單位折實平均呎價17,459港元，折實售價由686.8萬2,037萬元，價單市值約48億元。

SEA TO SKY周六賣285伙共錄約千個登記

購買力持續流入一手樓市。長實集團旗下將軍澳日出康城SEA TO SKY，周六正式啟動新一輪銷售攻勢，將會推售285伙，發展商已剛截止接受認購，消息透露，是次共錄得約千個登記，超額認購約2.5倍。

長實地產投資董事郭子威稱，項目認購反應令人滿意，預期明天銷情將會理想。該批銷售單位中，佔46伙為四房戶、189伙為三房戶，其餘50伙為兩房戶。整批單位折實平均呎價17,459港元，折實售價由686.8萬2,037萬元，價單市值約48億元。

藝里坊‧2號次輪收票逾920張

是次推售單位折實售價由逾598.36萬至逾1,115.13萬元，呎價25,849至31,429元。

家壹連天台單位呎售逾2.4萬元

新盤特色單位受追捧。恒基地產旗下長沙灣家壹，剛售出31樓B室特色戶，實用面積269方呎，天台面積63方呎，成交價逾657.43萬元，呎價24,440元。

匯璽III高層大宅逾3544萬元沽出

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限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

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