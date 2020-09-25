新盤UPDATES：各區多個項目收票不俗 新盤周六上演搶客大戰
2020年09月25日 19:45
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疫情放緩後，首場新盤搶客大戰於周末正式上演，各區多個項目紛紛加入推售行列，雖然競爭氣氛急速升溫，但各盤收票反應均見不俗，料將合力推高本月一手住宅市場銷量。
SEA TO SKY今午截票 售樓處參觀氣氛踴躍
多個新盤於本周六(26日)同步推售搶客，長實集團(01113)旗下將軍澳日出康城SEA TO SKY明日重新啟動推盤攻勢，將會推售285伙，發展商周五(25日)下午3時截止接受認購，目前售樓處外仍有部分準買家等候睇樓及入票。據市場消息透露，該盤截至昨晚已錄逾900張入票登記，超額認購逾2倍。
該批銷售單位中，佔46伙為四房戶、189伙為三房戶，其餘50伙為兩房戶。整批單位折實平均呎價17,459港元，折實售價由686.8萬2,037萬元，價單市值約48億元。
SEA TO SKY周六賣285伙共錄約千個登記
購買力持續流入一手樓市。長實集團旗下將軍澳日出康城SEA TO SKY，周六正式啟動新一輪銷售攻勢，將會推售285伙，發展商已剛截止接受認購，消息透露，是次共錄得約千個登記，超額認購約2.5倍。
長實地產投資董事郭子威稱，項目認購反應令人滿意，預期明天銷情將會理想。該批銷售單位中，佔46伙為四房戶、189伙為三房戶，其餘50伙為兩房戶。整批單位折實平均呎價17,459港元，折實售價由686.8萬2,037萬元，價單市值約48億元。
藝里坊‧2號次輪收票逾920張
恒基地產(00012)旗下西營盤藝里坊‧2號，周六推出72伙進行次輪銷售，發展商剛截止接受認購，共錄得逾920張入票，當中22張為地產代理入票，超額認購近12倍。
是次推售單位折實售價由逾598.36萬至逾1,115.13萬元，呎價25,849至31,429元。
家壹連天台單位呎售逾2.4萬元
新盤特色單位受追捧。恒基地產旗下長沙灣家壹，剛售出31樓B室特色戶，實用面積269方呎，天台面積63方呎，成交價逾657.43萬元，呎價24,440元。
匯璽III高層大宅逾3544萬元沽出
據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產(00016)旗下西南九龍匯璽III，剛售出6座33樓A單位，實用面積1,214方呎，成交價3,544.88萬元，呎價2.92萬元。項目本月至今已售出5伙，套現超過2億元。
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