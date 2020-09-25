美國將出現首位女財長？　拜登當選可能揾佢...

外電引述消息報道，若美國民主黨總統拜登勝出大選，聯儲局理事布雷納德將成為財長大熱之選。至於較具爭議性之選、參議員沃倫雖未被排除，但機會率大減，同時還有其他財長人選。

據報，布雷納德被視為可讓華爾街和激進派連成一線的選擇，拜登希望得到這兩個派別的支持，以推動經濟復甦和避免民主黨內鬥。與此同時，拜登希望一直由白人男性擔任財長一職能出現歷史性轉變。至於沃倫，她對華爾街的強硬態度和激進看法，令金融界感到憂慮。

知情人士透露，布雷納德曾表示相比擔任財長，對聯儲局主席一職更有興趣，但若獲邀出任財長也不會拒絕。現任聯儲局主席鮑威爾由美國總統特朗普委任，任期將於2022年屆滿，屆時總統可能會委任他連任或者委任新主席。

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