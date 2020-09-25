樓價UPDATES：西營盤星鑽持貨約5年　帳蝕8萬元沽

二手樓再錄損手出貨個案，西營盤星鑽兩房單位劈價逾140萬元沽，連租約售1,088萬元，原業主持約5年帳面蝕約8萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西營盤星鑽中層J室，實用面積約499方呎，兩房間隔，放售至今兩個月，原叫價1,230萬元，日前最終以1,088萬元連租約易手，劈價142萬元或約12%，實用呎價約21,804元，原業主在2015年4月以約1,096.3萬元買入，持貨約5年多沽出帳面微蝕約8.3萬元或0.8%，新買家為投資者，無睇樓下決定買入。

●北角樂嘉中心1座低層B室，實用面積約747方呎，套三房間隔，原業主開價約1,080萬元，議價後以約1,030萬元獲同區換樓客承接，實用呎價約13,788元，原業主於2017年10月以約850萬元購入，轉手帳面獲利約180萬元，物業升值約21%。

●西灣河嘉亨灣5座低層E室，實用面積494方呎，兩房間隔，以1,000萬元易手，實用呎價20,243元，原業主於2010年以438萬元買入單位，持貨10年，帳面獲利562萬元，單位升值約128%。

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九龍區

●將軍澳居屋煜明苑A座高層9室，實用面積約643方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價640萬元，及後減價28萬元或約4%，終以612萬元沽出，實用呎價約9,518元，原業主於1996年5月以一手斥資140萬元買入單位，持貨24年轉手帳面獲利約472萬元，單位升值逾3.3倍。

●九龍城The Avery中層B室，望開揚景，一房間隔，實用面積約316方呎，以約650萬元放盤約1個月後，獲外區客接洽，議價後減價42萬元，以約608萬元成交，實用呎價約19,241元，新買家為夫婦，心儀單位景觀開揚，睇樓1次即拍板入市，原業主於2013年3月以約524.3萬元購入，是次轉售帳面賺約83.7萬元，物業升值約16%。

●紅磡海逸豪園9月至今暫錄16宗買賣，對比上月全月錄8宗大幅上升一倍，部分業主願意議價，帶動成交增多，其中17座低層A室，實用面積1,114方呎，套三房間隔，開價約2,200萬元，其後減至2,100萬元，新近以2,000萬元易手，實用呎價17,953元，新買家為用家。

●長沙灣昇悅居9月暫錄10宗買賣，該盤3座高層D室，實用面積459方呎，兩房間隔，吸引區內客承接，叫價830萬元，輕微調減20萬元，以810萬元成交，議幅約2.4%，實用呎價約17,647元。

●長沙灣昇悅居6座中層A室，望泳池園景，兩房間隔，實用面積約460方呎，以約850萬元放售1天，即接獲外區客接洽，雙方議價後減價約58萬元，以約792萬元成交，實用呎價約17,217元，新業主為首置客，睇樓1次後即承接上車。

●荔枝角美孚新邨9月暫錄約25宗買賣，平均實用呎價約13,670元，包括6期蘭秀道32號高層B室，實用面積1,098方呎，屬四房間隔，望內街景，吸引用家承接，成交價1,543萬元，實用呎價約14,053元。

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新界區

●西貢逸瓏海滙1座低層B室，實用面積425方呎，兩房一廳間隔，望池景，以603萬元沽出，實用呎價14,188元，原業主於2016年11月購入，當時作價546.3萬元，持貨逾3年至今沽售，帳面獲利56.7萬元，單位期內升值約10%。

●大埔帝欣苑10座低層單位，實用面積約922方呎，套三房連工人套房間隔，望內園景，今年8月底開始放盤，原叫價1,390萬元，經議價減價90萬元或約6.5%，以1,300萬元沽出，實用呎價約14,100元，原業主於1995年10月以約434.6萬元購入，持貨近25年帳面獲利約865.4萬元，物業升值近兩倍。

●粉嶺囍逸1座低層F室，實用面積約294方呎，一房間隔，放盤僅兩日，即以480萬元沽出，實用呎價約16,327元，原業主於2016年6月以約387萬元購入，持貨約4年轉手帳面獲利約93萬元，物業升值約24%，新買家為上車客。

●元朗尚豪庭單日連錄2宗買賣，包括2座中高層C室，實用面積512方呎，兩房間隔，叫價680萬元，減價12萬元，即獲上車客以668萬元承接，實用呎價13,047元，屋苑本月錄得3宗成交，平均實用呎價約12,057元。

●屯門弦海8月中收樓入伙，至今市場累錄約20宗租賃成交，現時約有40個租盤，叫租由8,800元起，其中一個低層S室，實用面積348方呎，一房間隔，享山景，叫價12,000元，議價後以10,500元租出，呎租約30元，新租客為一對情侶，業主於2019年4月505萬元一手買入，現可享約2.5厘租金回報。

●屯門居屋置樂花園1座中層E室，實用面積584方呎，三房兩廳間隔，原業主願意調整價格，減價10萬元，於已補價自由市場售525萬元，新買家購入上址自住，實用呎價8,990元。

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