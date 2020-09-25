錦藝集團發盈警
2020年09月25日 20:26
東網電視更多新聞短片
錦藝集團控股(00565)公布，預期截至2020年6月30日止年度集團可能錄得淨虧損不少於3,500萬元，相比於截至2019年6月30日止年度的純利約為7,600萬元，主要是由於(1)由於新冠肺炎大流行，於2020年1月至6月期間，在不同的基礎上減免佳潮購物中心和C區購物中心多於280名租戶的租金，管理和運營服務費用，總額約1,700萬元；(2)房地產公司對廣告板的使用率下降導致租金收入減少約2,300萬元；(3)佳聰商舖於2019年6月27日出售後未產生任何收入；(4)集團的投資物業之公平值減少約7,800萬元；以及(5)財務費用大幅增加約3,200萬元，主要是由於兩筆新銀行借款用於償還應付主要股東款項和先前的銀行借款，以及銀行在截至2020年6月30日的整個年度中收取新銀行借款較高的利率所致。
－－－－－
限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！
《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！