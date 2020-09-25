偉源控股不知悉股價及成交量不尋常波動原因
2020年09月25日 20:27
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偉源控股(01343)公布，注意到於2020年9月25日，公司股份出現不尋常波動，並不知悉導致股價及成交量出現不尋常波動之任何原因，或必須公告以避免公司之證券出現虛假市場之任何資料，或根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部須予披露之任何內幕消息。董事會確認公司董事於2020年9月25日並無處置公司股份。
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