道指低開147點　Costco跌1.2%

美股周五早段再度受壓，道指低開147點，報26,668點，標指跌6點，至3,240點，以科技股為主的納指跌7點，至10,664點。

近期美股冧市亦觸發投資者走資潮。據美國銀行引述EPFR Global數據顯示，截至9月23日止一周，全球股票基金走資達228億美元，3月以來最多，當中美股基金錄得258億美元資金淨流出，歷來第3高，扭轉前一周錄得兩年最大吸資額。以行業計，科技股走資10億美元，去年6月以來最多。期內債券及黃金基金分別吸資13億及14億美元。

美銀策略員形容本月股市下挫是「健康而非危險的調整」，基於聯儲局寬鬆政策、現金水平高企，以及疫苗成功開發的預期，相信不會出現熊市式跌勢。

個股消息上，歐盟委員會證實會就蘋果公司(Apple Inc.)涉嫌避稅案提出上訴至歐洲法院。Apple股價早段報108.63美元，升0.3%。

另外，倉庫式零售商Costco受惠疫下民眾搶購物資，截至8月底止季度純利按年增長逾26%至13.9億美元，每股賺3.13美元，勝預期的2.85美元，期內收入增長12%至533.8億美元，亦好過預期。不過，Costco披露上季疫情相關開支達2.81億美元，消息拖累股價早段挫1.2%，至342.53美元。

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