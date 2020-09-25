【悲情樓市】二手樓交投似「轉旺」　實情係咁...

部分屋苑業主劈價吸客，帶動交投回升，但做價繼續尋底。中原王淑儀指，紅磡海逸豪園17座低層A室套三房戶，實用面積1,114方呎，開價約2,200萬元，最初降價至2,100萬元，用家洽購後，僅以2,000萬元沽，呎價17,953元。屋苑九月暫錄16宗買賣，較上月全月多一倍。

香港置業曾家輝則表示，長沙灣昇悅居九月錄得約10宗買賣，按月多近1.5倍。其中6座中層A室兩房戶，放盤一日，即減價約58萬元，獲睇樓一次的首置客以約792萬元購入，呎價約17,217元，低市價約5%。他認為，政府撤辣可減低買賣物業成本，有利樓市交投增多。

新界洋房劈幅更明顯。中原鄭浩強透露，大埔康樂園11街單號屋，減價約151.2萬元，剛以1,948.8萬元沽，呎價16,714元，新買家為區內客。

受惠樓價回落，以及業主擴大議幅，中原指，本周末十大屋苑預約睇樓量達約580組，按周升4.5%，連跌兩周後回升。

另外豪宅租金持續低迷，有報告指出，今年第三季港島和新界豪宅租金分別下跌0.4%及1.7%，並預期第四季度將會面臨更多挑戰，租金將會進一步疲弱。

第一太平戴維斯發布的最新住宅租賃報告顯示，各區不同豪宅租金走勢並不相同，除上述兩區下跌外，九龍區租金按季則逆市上升1.2%。該報告解釋，主因是區內何文田及九龍塘受惠於同區名校吸引家庭租戶遷入，帶動租市。

不過，洋房類別租金連續六個季度下滑，本季度下跌0.8%，而服務式住宅亦下跌0.5%。面對租賃市場不景，業主以多樣化方式應對，如提供三至六個星期免租期或提早入住等優惠，而一年短租期盤亦愈趨普遍。

該行又指出，經濟環境嚴峻，許多本地及跨國公司都依賴政府援助，而未來六個月，市場可能會出現裁員潮，將對本港住宅市場需求產生負面影響。

該公司香港研究及顧問諮詢部主管盛世民先生表示，由於租戶和業主皆對前景沒有信心，住宅租賃市場仍然不穩定。

另方面，九龍區有新盤錄得理想租賃成交。香港置業周淵博透露，啟德天寰2座中層A室，三房間隔，實用面積約851方呎，以約3.1萬元租出，高市價約5%，呎租約36.4元。他指出，該單位原以3.3萬元放租，一個半月後獲區內客接洽，議價後減價2,000元租出。

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