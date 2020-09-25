中國平安於滙控持股升至8% 成單一最大股東
2020年09月25日 22:02
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滙豐控股(00005)持續弱勢，頻見「世紀供股價」28元，中國平安(02318)旗下平安資產管理趁勢入市。聯交所權益披露顯示，平安資產管理周三(23日)以平均價每股28.2859元增持1,080萬股，涉資逾3.05億元，持股比例由原先的7.95%增至8%，成為單一最大股東，超越美國基金貝萊德最新持股為7.14%。滙控周五收跌1.4%至28.2元。
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