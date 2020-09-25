華住已成立特別委員會

據公告，特別委員會由3名委員組成，包括審核委員會主席、首席財務官、公司秘書兼總法律顧問，委員會主席則由審核委員會主席擔任。公司續指，委員會亦獲授權可聘任外部法律、會計及其他顧問。美國佳利律師事務所已獲聘為委員會的獨立外部法律顧問。

華住指出，將於內部調查完成後適時發布調查結果。公司續指，將向香港聯交所提交初步意見，以指出沽空報告的主要錯誤，公司將應聯交所要求，適時發布描述主要錯誤的澄清公告。

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