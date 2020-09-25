華住已成立特別委員會
2020年09月25日 22:14
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在美國上市的中概股華住集團(01179)來港第二上市前遭沽空機構狙擊，周五(25日)公布，公司董事會已成立特別委員會，就Bonitas Research報告提出的指控進行調查。儘管公司認為Bonitas Research報告沒有依據，而且包含許多錯誤、未經證實的陳述以及對公司業務和運營的誤導性結論，但董事會決定就此進行一切相關調查，以向公司股東提供透明度。
據公告，特別委員會由3名委員組成，包括審核委員會主席、首席財務官、公司秘書兼總法律顧問，委員會主席則由審核委員會主席擔任。公司續指，委員會亦獲授權可聘任外部法律、會計及其他顧問。美國佳利律師事務所已獲聘為委員會的獨立外部法律顧問。
華住指出，將於內部調查完成後適時發布調查結果。公司續指，將向香港聯交所提交初步意見，以指出沽空報告的主要錯誤，公司將應聯交所要求，適時發布描述主要錯誤的澄清公告。
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