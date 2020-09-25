格林國際控股擬折讓17%「1供1」供股
2020年09月25日 22:29
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格林國際控股(02700)公布「1供1」供股，供股價每股0.06元，發行最多16.49億股供股股份，較該股周五(25日)收市價折讓17.81%。
供股所得款項淨額預計9,590萬元，擬用作集團企業開支及管理開支；及醫院業務的潛在收購事項、擴充及設備購置。倘供股認購不足，公司將優先預留足夠資金滿足其企業開支及管理開支需要以維持其持續經營，並往下調整其收購及擴展預算。
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