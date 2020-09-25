中國恒大指經營正常　6月底持2046億人幣現金

集團表示，自2020年9月3日起，公司推出全國樓盤大優惠，計劃在2020年9月、10月兩個月累計實現2,000億元銷售。目前全國在建項目共866個，均在正常開工建設。

恒大表示，今年3月31日起，公司開始堅定不移實施「高增長、控規模、降負債」的三年發展戰略，即實現銷售高增長，土地儲備規模嚴格控制，有息負債力爭每年下降1,500億元。截至2020年9月24日，公司有息負債較2020年3月末已下降約534億元，融資成本下降2.24個百分點，提前歸還2020年9月25日以後到期借款435億元，各項降負債成效積極顯著。

公司指出，成立24年來，共計借款20,523筆，從未出現利息晚付、本金逾期歸還的情況。

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