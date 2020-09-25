QFII、RQFII投資放寬至金融衍生品

中國證監會、人民銀行、國家外匯管理局發布管理辦法，有關合格境外機構投資者(QFII)和人民幣合格境外機構投資者(RQFII)境內證券期貨投資，簡稱《QFII、RQFII辦法》。該辦法及配套規則，將自11月1日起實施。

上述辦法及配套規則修訂內容主要涉三方面，一是降低准入門檻，將QFII、RQFII資格和制度規則合二為一，放寬准入條件，縮短審批時限；二是穩步擴大投資範圍，包括新增允許QFII、RQFII投資全國中小企業股份轉讓系統掛牌證券、私募投資基金、金融期貨、商品期貨、期權等，允許參與債券回購、證券交易所融資融券、轉融通證券出借交易，QFII、RQFII甚至可參與金融衍生品等的具體交易品種和交易方式，由中證監、人行、外匯局同意後公佈；三是加強跨市場監管、跨境監管及穿透式監管等。

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