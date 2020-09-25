有關2020年度重大虧損主要來自集團(i)持有之發展中物業就啟德住宅項目而減值約為27.86億元；(ii)鑒於香港物業市場的價值及租金回報下跌，投資物業之公平值錄得減少約為21.96億元；(iii)主要因審視集團酒品及相關業務的近期經營業績而對若干物業、機器及設備預期作出減值虧損為不少於1.47億元；(iv)2019年度出售附屬公司錄得的盈利約為57.28億元並無於本年度內發生；及(v)若干現有借貸產生的財務及相關費用預期增加約為2.54億元。

董事會謹此強調，發展中物業的減值仍為一次性項目，以及公平值減少和減值虧損為非現金項目。集團將會繼續尋找機遇出售其資產，以減低現有借貸且增強財務靈活性。

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