恒大汽車通過發行逾15億A股建議
2020年09月25日 22:57
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恒大汽車(00708)宣布，董事會已於周五審議通過建議申請A股首次公開發行(IPO)並在上海科創板上市，不計超額配股權，配發及發行不超過15.55億股A股，佔擴大後已發行股份總數15%。建議有待股東會審議通過及取得必要的監管批准。
恒大汽車A股發售價不得低於25元。倘發售價低於此交易價，董事會於考慮市況、公司屆時的實際資金需要及發展策略、可比公司於二級市場的交易價以及其他相關因素後，決定是否繼續進行建議發行人民幣股份。恒大汽車最新收報16.82元。
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