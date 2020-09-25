越秀地產附屬斥14億人幣購重慶住宅用地
2020年09月25日 23:09
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越秀地產(00123)公布，公司透過廣州城建開發南沙房地產有限公司(其擁有約95.48%權益的附屬公司)，通過公開掛牌方式以14.35億元人民幣成功競得重慶市渝北區兩路組團S33-6、S34-2、S34-5、S34-6號地塊。
該地塊佔地面積約94,511平方米，總可建築面積約20.63萬平方米，其中計容建築面積約14.17萬平方米。按計容建築面積計算，平均土地成本每平方米約為10,122元人民幣。該地塊性質為住宅用地。
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