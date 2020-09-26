東方日報B1：九月積金人均蝕$5700

環球股市本月風高浪急，連累打工仔的強積金回報！據晨星(亞洲)截至9月22日的數據，九月份整體強積金表現在連升五個月後錄得下跌，單月平均蝕1.67%，令每名打工仔平均蝕約5,700元，更導致首九個月計整體強積金平均回報降至只有2.08%，收益甚或低於部分銀行的高息存款。

按積金局截至6月底止，強積金資產總值滾至約9,677.6億元，若單計9月份，每名打工仔(計及僱員及自僱人士數目)帳面蝕約5,700元。而按首九個月計，則每名打工仔平均賺約7,100元。專家提醒，近期環球股市調整僅屬初始階段，投資者宜減持股票，增加債券的投資比重。

數據顯示，9月份投資組別中，具避險作用的債券及貨幣市場基金表現較佳，其他貨幣市場、中國債券及港元債券類別分別升0.69%、0.55%及0.28%。表現最差的為年內曾領跑的美國股票，本月急瀉5.7%，香港股票及歐洲股票則分別挫4.25%及3.77%。

若以首九個月計算，中國及大中華股票表現反超美股，累漲7.68%，為升幅最高的基金類別；其次是亞洲股票(不包括日本)，累升7.22%。至於年內表現最差的歐洲股票，累跌10.37%，是唯一錄得雙位數跌幅的基金類別，環球股票及港股則分別累跌1.26%及3.16%。

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強指，港股跌穿24,000點關後，預示調整浪尚未完結。他續指，港股下跌受美股拖累，這些不明朗因素早已存在，如中美紛爭及美國總統大選等。而第四季唯一的利好因素是市場憧憬明年推出疫苗，但11月份美國總統大選，政治風險急升，加上美股早前累積升幅高，大市容易大上大落，建議投資者減持美國及環球股票。他相信環球股市屬調整初期，即使是進取型投資者，現階段的股票投資佔比，也不應超過七成。

微臣資產管理財富管理總監梁彥穎表示，個人早在美股跌浪前減持美股，現時反而增持，投資者可視乎美股會否企穩而作出調配。他認為，美國總統特朗普為鞏固大選優勢，會設法穩住股市，但選舉過後大市的波動性必然更大，更很難預測會否出現「黑天鵝」。

他提醒，打工仔需視乎個人承受風險的能力，距離退休年齡尚遠的年輕人，對於短期的股市波動大可置之不理。然而，若果想平衡風險，亦不妨把港股比例調配至亞洲股票市場。

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