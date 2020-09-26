聯儲官員警告：美國銀行仍恐面臨問題

外媒報道，堪薩斯城聯邦儲備銀行行長喬治(Esther George)表示，美國銀行仍然面對新冠肺炎疫情所引發的經濟危機而帶來的多個問題，相關的壓力可能來自當地家庭和企業面臨的困難。

此外，喬治說，銀行的核心市場亦面對壓力，尤其是商業房地產領域。她又稱，雖然其他聯儲局官員對經濟發展感到樂觀，但她強調美國經濟復甦仍「遠遠沒有完成」。

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