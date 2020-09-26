國際油價周五微跌　紐約期油全周挫逾2%　

國際油價周五(25日)微跌，紐約11月期油收報每桶40.25美元，跌6美仙或0.15%，全周計累跌逾2%；布蘭特11月期油收報每桶41.92美元，跌2美仙或0.05%。

油服公司貝克休斯公司，美國上周石油鑽井數增加4台，至183台，市場預期177台。

Again Capital合夥人John Kilduff表示，由於新冠肺炎疫情在全球不同地方有所升溫，令市場存在一定程度的限制，相信油市可能難以重拾需求。

全球最大石油消費國美國疫情近期在中西部一直升溫，而春季受到最嚴重打擊的紐約市正在考慮延長封鎖政策。美國至今已經有逾20萬人因為疫情而死亡。

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