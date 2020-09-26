美股收市：道指升358點　波音急升近7%

在科技股領漲下，美國股市周五(25日)做好。道指收報27,173點，升358點或1.34%；標指收報3,298點，升51點或1.6%；納指收報10,913點，升241點或2.26%。

總結全星期，道指、標指、納指分別累計下跌1.75%、下跌0.63%、上漲1.11%。

科技股周五回穩，帶動大市氣氛轉好。亞馬遜收市升2.49%；蘋果公司上漲3.75%，收報112.28美元；Facebook、Netflix全日齊升逾2%。

波音公司旗下737 Max客機有望今年底前在歐洲取消停飛，刺激其股價急升6.83%，收報156.03美元，為道指表現最好的成分股。

值得留意的是，近期美股冧市亦觸發投資者走資潮。據美國銀行引述EPFR Global數據顯示，截至9月23日止一周，全球股票基金走資達228億美元，3月以來最多，當中美股基金錄得258億美元資金淨流出，歷來第3高，扭轉前一周錄得兩年最大吸資額。以行業計，科技股走資10億美元，去年6月以來最多。期內債券及黃金基金分別吸資13億及14億美元。

美銀策略員形容本月股市下挫是「健康而非危險的調整」，基於聯儲局寬鬆政策、現金水平高企，以及疫苗成功開發的預期，相信不會出現熊市式跌勢。

數據方面，美國商務部公布，8月份耐用品訂單僅增0.4%，遜預期升1.5%，更較7月份的11.7%增幅顯著放慢，惟扣除飛機及國防設備的訂單增幅為1.8%，高過預期的1%。

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