美國航空獲55億美元政府貸款額度　股價盤後升2%

美國航空周五(25日)公布，獲得55億美元的來自美國政府《經濟救助法案》(CARES Act)的貸款額度，需於9月30日之前決定是否接受該融資。該公司並可以在10月之前進一步增加20億美元，主要視乎美國財政部如果分配250億美元規模的航空業貸款支持計劃。

美國航空最初的貸款額度為47.5億美元，但由於包括達美航空和西南航空在內的航空公司已表示不會提取該救助法案的貸款，因此其他航空公司的額度獲利上調。

美國航空股價於周五盤後交易時段升2.03%，報12.54美元。

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