【大行報告】大摩：料鐵礦石價格將回落　首選煤炭

投行摩根士丹利表示，由於淡水河谷出貨量上升，且進入第四季度中國鋼鐵產量將會放緩，預計鐵礦石將由近期高位進一步回落。

大摩稱，隨着建築活動放緩，中國鋼鐵需求進入冬季通常亦會放緩，平均而言，第四季中國鋼鐵產量較第三季下降3.3%，估計明年中國鋼鐵產量增速將進一步放緩至1%。

該行指出，淡水河谷出貨持續恢復，加上中國鋼鐵產量略有放緩，預計將令目前緊張的市場從第四季度開始過剩，預期第四季度鐵礦石均價料將每噸100美元，料2021年為每噸81美元。

大摩又指，大宗商品之中，未來12個月最偏愛煤炭，因它從中國經濟反彈中受惠較少，且在全球經濟復甦日益擴大的情況下，煤炭價格低於預期，反映有上升空間。

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