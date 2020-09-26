中美貿易戰：3500美企入稟告華府向中國貨徵懲罰性關稅

美國特朗普政府早於2018年向中國發動貿易戰，約3,500間美國公司於過去兩周分別入稟美國國際貿易法院，控告華府對約3,200億美元(約2.5萬億港元)中國貨加徵懲罰性關稅。

世界貿易組織於本月15日裁定美國政府向中國貨開徵懲罰性關稅是違反國際法後，美國電動車公司Tesla等相繼入稟美國法院控告華府。報道指，入稟的公司還有汽車製造商福特、零售商Target，以及連鎖藥局Walgreens等等，它們控告美國貿易代表萊蒂澤、美國海關及邊防局(CBP)。

入稟狀指控華府對中國貨加徵第三輪、即向2,000億美元中國貨加徵25%關稅，以及第四輪、即向1,200億美元中國貨開徵7.5%關稅是非法，而且無遵守行政程序，無限制的貿易戰影響美國企業從中國進口的數十億美元計貨物。另外，亦有公司指，華府不能因貿易代表辦公室早前調查中國不公平知識產權政策及行徑以外的原因，而擴大對中國徵稅規模。

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