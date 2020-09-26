SEA TO SKY開售：大批準買家報到 人龍伸延至商場外

該盤截至昨(25日)晚共錄約千張入票登記，超額認購逾2.5倍。

今批銷售單位中，佔46伙為四房戶、189伙為三房戶，其餘50伙為兩房戶。整批單位折實平均呎價17,459港元，折實售價由686.8萬2,037萬元，價單市值則約48億元。

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020