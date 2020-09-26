SEA TO SKY開售：大批準買家報到 人龍伸延至商場外
2020年09月26日 10:33
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多個新盤今(26日)同步推售搶客，長實集團(01113)旗下將軍澳日出康城SEA TO SKY推售285伙，售樓處所在的紅磡置富都會商場各層樓面均擠滿大批準買家等候報到，人龍更伸延至商場外火車站，場面熱鬧。
該盤截至昨(25日)晚共錄約千張入票登記，超額認購逾2.5倍。
今批銷售單位中，佔46伙為四房戶、189伙為三房戶，其餘50伙為兩房戶。整批單位折實平均呎價17,459港元，折實售價由686.8萬2,037萬元，價單市值則約48億元。
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