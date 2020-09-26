Wetland3期開售：盡推192伙 發展商安排分組揀樓
2020年09月26日 11:08
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新盤銷售反應踴躍。新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Park第3期今(26日)盡推尚餘的192伙發售，當中165伙以價單形式銷售，日前截止登記共錄2,299張入票認購，大批準買家今早開始按抽籤次序及時段，分組到場等候揀樓。該盤同時亦推出27伙特色戶以招標形式發售。
項目早前加推6號價單共涉48伙，折實平均呎價13,942港元，折實售價由501.03至1,146.75萬元，呎價由12,011元起，最高呎價17,765元創今期標準戶新高，整批仍屬原價加推。
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