Wetland3期開售：買家斥1265萬購入2伙兩房戶自住及投資

他表示，今日5個主要樓盤共推逾700伙發售，屬今年最熱鬧的周六。於疫情放緩及禁聚令放寬下，發展商亦加快推盤步伐，相信今日一手成交可達400宗，屬第3季最高成交量周六。

另外，陳預期，9月全月一手成交量約1,000宗，與上月相若。樓價於成交量支持下，可保持平穩向升。

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限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

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