Wetland3期開售：買家斥1265萬購入2伙兩房戶自住及投資
2020年09月26日 11:11
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陳永傑
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Park第3期今(26日)盡推尚餘的192伙發售，其中165伙以價單形式銷售。物業代理中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，該行剛促成一組買家，斥資約1,265萬港元購入該盤2伙兩房單位，分別作為自住及長線投資。
他表示，今日5個主要樓盤共推逾700伙發售，屬今年最熱鬧的周六。於疫情放緩及禁聚令放寬下，發展商亦加快推盤步伐，相信今日一手成交可達400宗，屬第3季最高成交量周六。
另外，陳預期，9月全月一手成交量約1,000宗，與上月相若。樓價於成交量支持下，可保持平穩向升。
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