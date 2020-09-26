英國脫歐過渡期將於年底屆滿，限期前仍存在不少變數。惠譽確認英國主權評級為AA-，展望評級「負面」。

惠譽稱，英國公共債務近乎全部以英鎊計價，故英鎊偏弱不會導致英國債務狀況惡化；但未來與歐盟貿易關係可能出現的變化，亦會限制英國危機後的經濟復甦程度。

惠譽指出，展望「負面」主要反映新型肺炎疫情大流行對英國經濟的影響，而近期當地疫情出現反彈將對今年預測構成下行風險；又預期，今年英國財政赤字將擴大，英國政府債務佔國內生產總值比例，將於未來幾年上升至120%以上的水平。

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