致富智庫：疫情是改變一生的契機？嘗試這3階段14件事

面對世紀疫情，或許一下子打亂了每個人原本的夢想。不過，換轉角度想，疫情亦可以是轉變人生的契機。誠然，誰沒想過改變命運？但人就是有惰性，不自覺總想留在「安舒區」，輕輕鬆鬆度過就是了，這樣並沒有錯，但卻限制了自我提升的力度。有心理學家指出，如果決心要改變一生，最好的方法就是每日或每周幹一樣自己略為不習慣的事，務求與「安舒」生活有些微差別，這樣日積月累下去，就能改變人生。

以下3個階段14件事，有難有易，排名由淺入深，最好每樣都要一試。

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●初階

【1、每事問】

人最大的障礙是被「以為」所束縛，又或是一些「約定俗成」的答案打住了你「打爛沙盆問到篤」的決心。嘗試打破這缺口，以另一個角度思考問題。日子有功，便能突破常規。唔信？你可以查一查傑出華人何大一是怎樣成為醫治愛滋病權威。

【2、保持誠實】

「忠忠直直，終須乞食」？錯！誠實才是成功要訣。說話做事是否有用心，是能看得出的，做人也是一樣，「面具」最終是會被識破。

【3、靜坐冥想】

城市人工作繁重，必須懂得放鬆，這對認知能力、情緒智商、個人自律均有全面幫助。其中一個減壓方法便是靜坐冥想。要冥想，要找個寧靜的地方，可以嘗試夜半或晨早靜觀自己，你一定會有另一番體會。唔信？試試吧。

【4、特別早起】

既然要靜坐冥想，不妨亦順道試試早起床。別看輕早起的力量，清晨絕對是學習及工作的絕佳時機，因寧靜總會帶來驚喜。唔信？試找一天早上5時起床閱讀或工作，你就會知道箇中玄機。

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●進階

【5、放膽講與做】

頭4點其實不難，做到之後就要求突破。其實每個人也想有突破，奈何困於「怕被拒絕、怕失敗」，結果限制了自己的創意。你一定要突破心理障礙，放膽講、放膽做。

【6、睇實點用錢】

「先使未來錢」是阻礙你成功的絆腳石，很多人因債項而被迫做不喜歡的事。嘗試別倚賴信用卡，要控制開支，花錢前三思，並以全現金支付，這可令你在財務上有驚喜，找到真正理財要訣。

【7、做義工】

做義工，對你來說可能成本很高，尤其在職場打滾多年，搵錢養家至上。但你要明白，人生到了某階段，就開始要對社會有承擔、有貢獻。有機會的話，感受一下，不同人生階段做義工，感受會不同。

【8、留意吃過甚麼】

健康從來都是財富火車頭，有錢都要有命享，你必須知道自己每日是否「食得健康」，記住遠離垃圾食物。

【9、只吃有營養的】

遠離垃圾食物後，便要注意之後吃甚麼，如能負擔，可多留意有機食物。這可能令你在食方面用多一點錢，但總好過患大病要負擔沉重醫藥費。

【10、練習公開演講】

搞好身體後，你要成功，必須善於面向公眾，即使現時未必有機會公開演講，但也須盡辦法練習在陌生人面前不會緊張。經常失言的人，難帶領群眾，難成出色領袖。怎樣練習？初時可以是每日閉門迫自己「自言自語」講半小時，日子有功，你就能無所不談。

【11、找陌生人談話】

閉門練習後，就要實踐。要建立自信，不是空談就有，其中一個捷徑就是找陌生人談話，當有日你面對每個人都能破冰，你便無堅不摧。

【12、戒時刻看手機】

你對手機有幾重視？現時WhatsApp、微信、Line等大行其道，很容易會令你「自閉」，影響生產力、創造力、現實目標的能力。別忘記，人際技巧很重要，盡量用打電話的方式交談。

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●高階

【13、迫自己特定時間內做好一件事】

以上12點，若覺已能做到，是時候須提升難度。如你想要成功，必須強迫自己，因成功沒有捷徑，必須具有策略、戰術、不能貪圖安逸。迫自己改進的最好辦法就是在特定時間下做好一件事，毋須特別在意是哪件事，最重要是能迫自己做好，只要成功一次，之後就會有無限次。

【14、完成似乎不可能的目標】

最後是最不舒服的事。因為每個人也想自己每日過得舒服、無憂無慮，但如果你矢志要出類拔萃，一定要試試完成一個很難達到的目標，例如創業！不要擔心成與敗，只要你肯投入，經驗是用錢也買不到的，這樣人生才是無憾！

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以上14件事，由淺入深，知易行難。謹記，想改變一生，必須付出，疫情或許真的是契機！

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