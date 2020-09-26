富善花園連天台戶減價40萬沽

世紀21宇田地產高級客戶經理羅家威稱，新近錄得大埔富善花園1座高層連天台戶成交，單位實用面積365方呎，兩房間隔，座向東南，望河景，原本開價590萬港元，放盤45日減價40萬元或約6.8%，最終以550萬元沽出，實用面積呎價15,068元。

原業主於2012年7月購入上址，當時作價218萬元，持貨8年至今沽售，帳面獲利332萬元或1.5倍。

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限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

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