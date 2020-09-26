外資基金看好中國市場　貝萊德冀設全球退休金計劃

全球財富管理論壇上海峰會今(26日)在上海舉行，外資基金長期看好中國市場，更有資產管理公司冀為內地打造一個全球退休金計劃。

加拿大養老基金投資公司總裁兼首席執行官Mark Machin稱，在新冠肺炎疫情後，各國央行特別是美國聯儲局對市場進行了介入，展開前所未有的支持力度，央行直接向家庭或者企業直接注入流動性或資金，政策為臨時性，而現在各國紛紛制定一些更長期的政策，如延長工資補貼等，支持時間或持續到2021年、2022年或更久，但長期則帶來政府財赤的嚴重問題，特別是主要經濟體。

他指出，疫情令人們相信一些長期趨勢，該公司未來將繼續在中國進行投資，因內地仍是其長期看好的投資市場，且相信隨着中國持續改革開放，可勝過地緣政治方面的不確定性。

全球最大資產管理公司貝萊德(BlackRock)行政總裁芬克(Larry Fink)於致辭時表示，隨着中國金融市場日益開放，公司希望為中國的存者及退休人士，共同打造一個全球退休金計劃。

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