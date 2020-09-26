中國經濟：擴大金融對外開放　研修訂QFLP及QDLP規則

國家外匯管理局副局長陸磊在全球財富管理論壇上海峰會上稱，為更好支持實體經濟，拓展投融資渠道，在股權直接投資層面，該局在研究修訂合格境外有限合夥人(QFLP)及合格境內有限合夥人(QDLP)的規則，以大力發展私募股權投資的國際化路徑，逐漸形成全球投資基金發展和管理的新模式。

他表示，要擴大金融業的對外開放，順應市場主體需求，以更高水平的開放，去打破封鎖及圍堵的風險，積極融入世界金融體系；並要建設以人民幣金融資產為核心資產的國際金融中心，推動離岸及在岸市場的規則與國際接軌，促進中國及全球金融市場的互聯互通，培育全球交易市場。中國人民銀行及外匯局正深入研究未來5年推動資本項目開放的主要內容。

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