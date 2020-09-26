憧憬經濟V型復甦？亞投行：短期經濟展望下行風險及壓力

亞洲基礎設施投資銀行(亞投行)行長金立群在全球財富管理論壇上表示，從短期經濟展望看，還有下行風險及壓力。他稱：「很多人都希望有一個V型的經濟復甦，但現在不能指望復甦發生」。

他指出，從好處看，環球出現前所未有的貨幣政策放寬，由發達國家首先開始，之後影響到亞洲，且很多國家借貸成本比較低，令金融市場比較平靜和穩定；但不少國家依沒有市場准入，故無辦法為他們的經濟復甦得到資金，仍需依賴國際社會更多的支持。

余補充，亞投行建立之初旨在為基礎設施發展融資，如果認為亞洲基礎設施缺口僅在融資層面就錯了；解決方法僅依靠更多的融資並不足夠，相關項目必須有高質量的治理，同時需要可持續性，在設計、實施等方面都必須符合標準。

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