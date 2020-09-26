新冠肺炎：三菱汽車600員工傳提早退休

日本媒體報道，三菱汽車加快重組步伐，計劃要求600名員工在11月提早退休，以應對疫情下汽車銷售下跌的影響。

據報，受影響員工包括來自車廠的總部，以及位於愛知縣及岡山縣的廠房。市場預期截至3月底止年度，三菱汽車將錄得3,600億日圓(約265億港元)虧損。

三菱汽車於7月公布中期業務計劃，擬將固定開支減少逾20%。

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