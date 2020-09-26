銀保監會：擬取消內地保險公司持股不低於75%規定

中國銀保監會副主席曹宇出席全球財富管理論壇上海峰會時稱，正修訂保險資產管理公司管理暫行規定，取消境內保險公司合計持股不低於75%的規定，以鼓勵外資發起和參與設立保險資產管理公司。

曹宇表示，上半年末，金融機構資管產品餘額82.9萬億元人民幣，佔金融機構總資產的1/4；而該會正制定銀行理財的銷售管理規定和流動性管理規則，以及資金信託管理暫行辦法等規則。

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