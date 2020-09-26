勞斯萊斯傳獲中東及新加坡主權基金注資近50億

據外媒報道，，新加坡主權財富基金─新加坡政府投資公司(GIC)考慮入股英國飛機引擎生產商勞斯萊斯(Rolls-Royce)，可能與科威特投資辦公室各注資2.5億英鎊，合共約5億英鎊(約49.6億港元)

受消息刺激，勞斯萊斯股價周五(25日)一度炒高14%，收市漲3.1%至154.75便士，目前市值約30億英鎊。不過，勞斯萊斯今年股價仍累跌77%，主要反映疫情嚴重打擊航空業，對其生產的寬體飛機引擎需求大減。

勞斯萊斯本月較早前表示，計劃透過供股及其他股債集資方式，目標籌得25億英鎊資金。

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