不敵「本地薑」　哈利關閉印度電單車廠房

美國電單車生產商哈利(Harley-Davidson)宣布關閉印度這個全球最大電單車市場的廠房，以及大幅削減在當地的銷售人員數目，除反映疫情對銷情的打擊外，更顯示哈利電單車不敵產品售價較低的「本地薑」。

哈利看準印度的中產階層崛起，約10年前在印度開設廠房，並成立車主俱樂部，以促進銷售，惟由於售價較高，始終未能與當地品牌如Royal Enfield競爭。最平一部哈利電單車在印度至少賣45萬盧比(約4.76萬港元)，反觀，Royal Enfield輕型電單車售價不足20萬盧比。

此外，哈利亦是繼通用汽車(GM)及福特汽車後，另一家關閉印度生產設施的美國廠商，對印度總理莫迪希望推動當地製造業以解決就業問題，是一大挫折。

數周前，日本豐田汽車也表示，基於稅務負擔太高，不會擴大在印度的生產。

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