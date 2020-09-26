中美科技戰：華府或制裁中芯國際
2020年09月26日 19:36
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美國政府繼「捏死」華為的晶片供應後，或將進一步封殺肩負中國晶片供應自主重任的中芯國際(00981)。據外媒報道，美國商務部周五(25日)致函企業，指出口往中芯的產品，將構成「不可接受」的風險，最終會作為軍事用途，意味華府可能會切斷中芯取得關鍵的美國軟件及半導體生產設備的供應。
現時企業向中芯出口產品必須獲得當局批准。中芯周六(26日)表示未悉新的制裁行動，會密切注視事態發展，該公司重申「與中國軍方毫無關係」，未有生產作任何軍事應用。
華府的潛在制裁行動亦可能波及美國晶片公司高通(Qualcomm)，因它透過中芯代工生產晶片，分析員估計，高通是中芯第2大客戶，僅次於華為。
據中芯今年刊發的四則公告披露，其於去年2月至今年3月期間，向納指成分股美企應用材料(Applied Materials)及泛林集團(Lam Research)採購總值約21.61億美元(約168.55億港元)的產品，相當於6月底時「物業、廠房及設備」資產約23%。
中芯股價本月較早前已因可能被列入制裁名單，股價單日大瀉23%，市值蒸發近476億元，股價周五收報18.56元，挫3.93%。
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