中美科技戰：華府或制裁中芯國際

現時企業向中芯出口產品必須獲得當局批准。中芯周六(26日)表示未悉新的制裁行動，會密切注視事態發展，該公司重申「與中國軍方毫無關係」，未有生產作任何軍事應用。

華府的潛在制裁行動亦可能波及美國晶片公司高通(Qualcomm)，因它透過中芯代工生產晶片，分析員估計，高通是中芯第2大客戶，僅次於華為。

據中芯今年刊發的四則公告披露，其於去年2月至今年3月期間，向納指成分股美企應用材料(Applied Materials)及泛林集團(Lam Research)採購總值約21.61億美元(約168.55億港元)的產品，相當於6月底時「物業、廠房及設備」資產約23%。

中芯股價本月較早前已因可能被列入制裁名單，股價單日大瀉23%，市值蒸發近476億元，股價周五收報18.56元，挫3.93%。

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