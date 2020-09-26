G7撐貧窮國家延期償債　暗批中國未全面參與

巴黎俱樂部(Paris Club)主要成員的七大工業國(G7)財長，周五(25日)開會後發表聲明，支持全球最貧窮的國家暫停償債，以助這些國家抗疫，但同時暗批中國未有全面參與。

聲明中提到，對於一些國家沒有將政府持有及控制的大型金融機構，列作為官方雙邊貸款人，表達強烈遺憾，認為會大大降低對貧窮國家紓困的力度，希望非巴黎俱樂部成員的貸款國，全面落實讓最貧窮國家暫停償債及提高透明度，矛頭直指中國

今年4月，二十國集團(G20)推行為期8個月的暫停償債行動，以協助逾70個國家，迄今42個國家已申請打救。債務問題亦將是下月舉行的世界銀行及國際貨幣基金組織(IMF)年會的重要議題。

巴黎俱樂部是由多國發達國家包括G7成立的組織，專門為負債國和債權國提供債務安排，如債務重組或寬減、甚至撤銷債務。中國不是巴黎俱樂部成員，卻是這個組織以外的最大官方貸款人。據世界銀行估計，中國佔全球最貧窮國家今年到期償還貸款的62%。

世銀行長馬爾帕斯8月時曾批評，中國向貧窮國家提供的貸款條款欠缺透明度，貸款利率之高亦令這些國家難以負擔。

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