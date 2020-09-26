美國初創「獨角獸」Palantir下周上市　市值1700億

外媒報道，美國數據分析軟件公司Palantir Technologies下周三(30)將採用直接上市形式在美國交易所掛牌。據銀行家向投資者表示，股份或在10美元左右開始買賣，意味公司市值達220億美元(約1,716億港元)。

Palantir股價過去一年在私人交易市場持續向上，8月平均價為7.31美元，本月升至9.17美元。

成立於2003年的Palantir是全球最大「獨角獸」科企之一，2015年時估值已達200億美元，累計從私人市場籌得26億美元資金，其共同創辦人包括Peter Thiel，他為著名創投基金投資者兼PayPal共同創辦人。

Palantir去年虧損5.8億美元，與2018年相若，但淨負現金流大增逾兩倍至1.65億美元，而去年收入為7.42億美元，增長25%。

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