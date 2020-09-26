【疫下贏家】Deliveroo研明年上市

送餐服務在疫情下需求大增，據外媒報道，英國送餐初創企業戶戶送(Deliveroo)正初步探討上市可能，與潛在顧問討論公司股份2021年在交易所掛牌，但暫未有最後決定。

送餐企業今年急速擴展版圖，Deliveroo的競爭對手Just Eat Takeaway.com及Delivery Hero先後進行收購。而英國監管機構剛於8月批准美國網購巨人亞馬遜向Deliveroo注資5.75億美元。

成立於2013年的Deliveroo，2017年估值逾20億美元，但在2019年5月亞馬遜參與新一輪融資時，未有披露最新估值。而Deliveroo最近一次公布的業績顯示，2018年送餐業務收入按年升72%至4.76億英鎊。

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