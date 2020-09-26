【飯碗不保】經濟師：英國年底前恐多百萬人失業

儘管英國財相辛偉誠早前不斷推出保就業措施，但有經濟師認為仍然不足以抵銷疫情對經濟活動的影響，預測當地年底前將有多100萬人加入失業大軍。

現時估計英國有300萬打工仔正放無薪假，比率最高是低薪行業如消閒娛樂，主要是受到保持社交距離措施影響。無薪假因素亦壓低官方失業數字，截至7月底止3個月，英國失業人數只有140萬人，或失業率4.1%。英倫銀行8月時預測，當地年底前失業人數將升至超過250萬，或失業率7.5%。

有分析指，英國保就業計劃無助正放無薪假的打工仔，因為很多企業無力令員工復工，即使是兼職形式，而參與保就業計劃的僱主需支付員工至少1/3正常薪酬。

投資銀行Berenberg經濟師Kallum Pickering認為，就業補貼計劃需要更慷慨，才可說服僱主保留員工，尤其面臨冬季疫症第二輪爆發風險。

辛偉誠本周較早前表示，希望援助企業的保就業計劃令打工仔受惠，但承認需求低迷，當下月保障計劃結束後，很多打工仔將處於兼職狀態。

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