【美國大選】穆迪分析：拜登入主白宮令美國經濟較快復甦

美國總統大選日期漸近，爭取連任的總統特朗普下周二(29日)將與民主黨的對手拜登展開首場電視辯論，近日兩項研究均指，如果拜登擊敗特朗普，其增加華府開支計劃將能幫助美國經濟從疫情低迷中更快復甦。

據穆迪分析研究指出，若民主黨贏得大選兼控制參議院，將掃除增加社福和基建開支的障礙，因為這很大程度要透過「赤字融資」來埋單，在這情況下，美國經濟在拜登首個任期將平均增長4.2%。

相反，如果特朗普連任，共和黨並保住參議院或兩院控制權，美國未來4年經濟只增長介乎3.1%至3.5%。

穆迪分析又提到，雖然拜登政府可能加稅，但相信不會對私人消費造成太大壓抑，因為這只針對較有錢的家庭，他們往往把一大部分收入儲起，而受惠社福開支的較貧窮美國人傾向於消費。

另外，根據牛津經濟研究報告指出，即使拜登「縮水版」的經濟計劃，增加的開支和稅收規模為目前提出的一半，亦能加快美國經濟增長，而該刺激方案會較大機會在參議院獲得通過。

該研究機構經濟學家估計，屆時美國明年經濟將增長5.8%，增幅較目前基本預測的3.7%為快，他們亦相信，這些政策將促使，聯儲局最早在2023年加息，因為當地經濟將再次接近充分就業。

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