陳鳳珠：料整體投資氣氛趨向審慎

投資氣氛轉差，港股出現顯著調整壓力，但目前本港的資金仍然充裕，雖然資金或進入新股市場，但估計部分資金仍會部署趁新經濟股回吐進行吸納。由於美國對中資科技企業的打壓持續，以及內地的「不可靠實體清單」尚未公布，不確定性因素困擾市場情緒，料整體投資氣氛趨向審慎。

中國國務院指將堅定實施擴大內需戰略，以新業態新模式引領，加快推動新型消費擴容提質，推動形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環互相促進發展的新格局。由此可見，未來內地將繼續推動內需發展，近年內地的經濟結構轉型升級，內需消費已成為推動經濟增長的主要動力，而未來配合互聯網的發展，料消費仍然有增長空間。

預料內地將會推動創新無接觸消費模式、推動在線教育、發展互聯網醫療等，並加快新型消費基礎設施建設，提升數字化治理水平，制定新業態新模式帶動新型消費的稅收政策。估計到2025年，實物商品網上零售額佔社會消費品零售總額的比重將顯著提高，而「互聯網+服務」等消費新業態新模式將會普及並越趨成熟。

另外，下月內地將召開「五中全會」，並會制定「十四五」規劃，預期內地將會堅持供給側結構性改革的戰略方向，並有望提及擴大內地經濟大循環及擴大內需消費體系。

踏入「金九銀十」的旺季，但資金並未追捧內房板塊，而市場除憂慮「三條紅線」會影響房企未來的融資外，各地政府似乎加大力度調控樓市。近日內地二、三線城市似乎收緊房貸，除房貸利率相對較高，部分城市亦上調二套房貸款首付比例。另外，部分城市加大控制資金進入樓市，如調整住房公積金貸款等。預期內地仍以穩樓市為目標，相信調控措施主要打擊投機炒作，故內地樓市調控力度不會太大。若內房出現金九銀十的旺季，預料有助加快房企的資金回籠，穩定財政狀況。目前內房的估值相對吸引，倘若銷售數據理想，或有機會吸引資金注視。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(筆者為證監會持牌人士，並沒有持有上述股票)

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020