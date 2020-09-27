曜熊理財：基金及股票點揀好？新手長期投資宜買...

香港基金及滙豐股票一直是香港人其中一項最重要的長期投資，滙豐股票，曾經是香港恒生指數的龍頭股，今年跌幅擴大至53%，成為恒生指數表現最差的個股。在倫敦，其股價今年亦累跌約51%。在今年市值損失830億美元後，遠遠落後於花旗集團等主要競爭對手之後。

很多投資者對滙豐表達嚴重不滿，滙豐在過去6個月中的跌幅超過了全球所有其他主要的藍籌金融股。投資者亦愈來愈擔心其貸款的損失，以及該行是否有能力應對地緣政治緊張局勢的升級。

滙豐股價今年創紀錄暴跌正考驗該行甚至是最忠實的投資者的耐心，部分大行更指這是一個錯誤的投資。該股已跌至25年低位，但還可能進一步下跌。同樣，香港基金也同樣下跌，但跌幅遠低於滙豐。

作為長期投資者，以上是經典的基金和個別股票投資比較下，還是選買基金為比較好，基金和股票的區別主要體現在管理方及風險程度，基金由基金公司進行管理，股票則由個人投資者自行管理，而基金採取組合投資分散風險的方式降低整體投資風險，相比個別股票的投資風險程度大於基金。

總而言之，基金風險較小，投資回報較穩定，且購買後由基金公司進行管理，適合理財新手及投資者。

曜熊理財策略董事馬煒喬

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