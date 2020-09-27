陳樂怡：憧憬受惠十一長假　呢兩類板塊最值博...

美國總統大選風險升溫，加上科技股轉弱，近期美股急劇下挫，港股亦跟隨向下。美國經濟刺激方案續陷僵局，A股乏力，短期催化劑欠奉。另一方面，美匯指數轉強，資金流向不利新興市場，再加上臨近巨型新股螞蟻集團將於10月招股，投資者沽貨套現的壓力料會逐步浮現，預期港股後市跟隨外圍續弱，恒指初步支持23,000點。

凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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