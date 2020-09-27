陳樂怡：憧憬受惠十一長假 呢兩類板塊最值博...
2020年09月27日 08:30
東網電視更多新聞短片
（Getty Images圖片）
美國總統大選風險升溫，加上科技股轉弱，近期美股急劇下挫，港股亦跟隨向下。美國經濟刺激方案續陷僵局，A股乏力，短期催化劑欠奉。另一方面，美匯指數轉強，資金流向不利新興市場，再加上臨近巨型新股螞蟻集團將於10月招股，投資者沽貨套現的壓力料會逐步浮現，預期港股後市跟隨外圍續弱，恒指初步支持23,000點。
中國將於10月召開五中全會，屆時將會提及十四五規劃及內循環細節，講解中國未來幾年經濟方針，預期科技改革及擴大內需將為重點。由於科技板塊的調整壓力仍大，短期宜持審慎態度。內需股仍可伺機收集，其中體育用品股值得留意。一來政府已預告十四五將會推動體育產業轉型升級，二來Nike首季業績勝預期，中國復甦力度令市場驚喜，帶動投資者對板塊的憧憬。長遠而言，內地消費者對國產本土品牌的認可提升，建議關注內地體育用品龍頭安踏體育(02020)及李寧(02331)。
內地即將迎來十一長假旺季，市民出外消費需求大增。事實上，隨着內地疫情穩定，經濟逐步改善，中國奢侈品市場明顯復甦，零售銷售增長由7月的8%，加快至8月的17%。除了內地高檔商場股有望受惠外，投資者亦可留意兩家飾金股周大福(01929)及六福(00590)。內地市場為兩家公司的主要盈利來源，復甦步伐明確。香港市場方面，儘管中港短期內通關機會不大，旅客市場繼續疲弱，但預期可受惠於本港社交距離措施放寬以及租金節省，逐步改善營運表現。
凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)
－－－－－
限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！
《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！