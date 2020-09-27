鄺紫珊：美股續調整　料會持續至10月中

中美兩國繼續摩拳擦掌，加上美國刺激經濟法案仍未通過，美股繼上周繼續呈現調整格局。有投資銀行的統計顯示，上星期包括歐非中東、拉丁美洲，以及全球新興市場等多地股市皆呈資金淨流出的狀態，只有美股與亞洲不含日本股市資金是淨流入。

當中資金淨流入美股有約237.48億美元淨流入，可謂全球股市之冠。近期美國對中國社交平台Tik Tok及微信的多方面限制及措施，已引起中方強烈不滿，並加劇兩國的緊張氣氛。另一方面，民主共和兩黨對新一輪刺激經濟法案規模又仍未達成共識，多方不利的消息持續困擾金融市場，讓股市走勢加劇震盪，美股主要指數接連走低。

美國聯儲局在最近一次會議後發表聲明指出，美國經濟自新冠肺炎疫情復甦力道有加速， 2020年失業率由6月時的9.3%降至7.6%，對於全年國內生產總值(GDP)的預算也較6月時預估數值改善了近四成多，雖仍未完全回復至今年初疲情未爆發前的水平，但仍保持正向增長的勢頭，並認為經濟復甦方向不變。

事實上，除GDP及就業市場外，企業盈利是支持資產增長的重要基本因素。觀乎企業盈利的數據，今年第二季應為企業受疫情影響最嚴重的時期，但有市場調查機構的資料顯示，超過80%的標普500企業在該季的財報顯示是優於預期，且企業大部分是持續下調原本對於今年衰退的預期，並多數認為明年的經營與盈利狀況有望由負轉正，故後市展望呈正向。

近期美股的震盪，主因過去5個多月以來升得太急，且很多科技板塊的企業估值已偏高，現時調整反而是屬於健康的調整。以納斯達克指數為例，自3月底低位至9月初的高位，已攀升約75%，表現強勁。若今次有較大幅度的合理整調，美股後市仍有望向上，估計目前的調整會持續至10月中，直至美國大選前的兩星期，特朗普為求坐選連任成功，相信很大機會又再為股市注入上升的動力，為選舉製造歌舞昇平的氣氛，務求連任成功。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020