葉尚志：李寧目標價40元　建議逐步吸納

港股跌勢出現加劇，美國聯儲稱低息環境仍將維持一個較長時間，但消息未能穩住市場信心，互聯網科技股繼續領跌，而歐洲疫情亦出現反彈惡化，增加經濟復甦的不確定性，也令到傳統舊經濟股出現壓力。目前，恒指短期跌勢已展現，估計仍處於尋底過程中。操作上，建議仍要保持謹慎態度，目前未許過份急進，可以等候市場出現拋售時、來趁低吸納優質股。

事實上，李寧的業績表現是較預期要好的，尤其是在上半年疫情影響的背景下，公司產品平均件單價仍錄得有低單位數增長，情況可以充分體現出李寧的品牌效應。隨着內地疫情後周期的到來，加上市民對運動健身的更加重視，相信都是有利李寧銷售可以快速恢復的正面因素。建議可於34元以下逐步吸納，止蝕位為28元，目標價看40元，中長線配置考量。

第一上海首席策略師葉尚志

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