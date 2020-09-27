郭家耀：紙業漲價潮出現　玖紙股價有力上

期內銷量為1,530萬噸，按年升8%，遠較同期行業產量表現理想，顯示市場份額有所增長。去年單位毛利為每噸591元，按年下降2%，符預期。整體毛利率由15.6%增加2個百分點至17.6%。單位淨利潤為每噸273元，按年下降1%，主因財務成本降低。銷售收入主要來源為包裝紙業務，包括卡紙、高強瓦楞芯紙及塗布灰底白板紙，佔銷售收入約86.7%，其他約13.3%的銷售收入則來自文化用紙、高價特種紙及漿產品。

資產負債表繼續改善，淨負債比率由上年的60.3%減至約50.5%。經營現金流維持於89億元水平，投資現金流出減少，令自由現金流明顯增加。隨着公司新增產能陸續投產，整體產能將逐漸增加至205萬噸，帶動公司來年銷量維持平穩速度增長。

市場分析指目前紙企庫存不斷下降，9月下旬進入造紙行業的傳統旺季。文化紙相關印刷資料需求增加，以及明年春季教輔材印刷的需求逐步在秋季釋放，而白卡紙需求也隨着消費的復甦及限塑令的影響而得到改善，因此旺季漲價有超預期可能。

近期紙業漲價潮出現，各大紙企近期密集發函漲價，單次提價幅度在每噸200至300元。不同於以往，這一輪漲價潮中，紙企一封漲價函中設置兩個新價格，中間間隔約10至15天，最終價格執行周期則從10月初開始。漲價消息將利好紙業股盈利表現，有望帶動玖紙股價向好。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份)

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