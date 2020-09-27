陳政深：港股下個支持位看22700　神州控股中長線看佻

環球股市有走弱之勢，儘管上周外圍曾嘗試反彈，但動能似乎明顯不足，美股三大指數當中，納斯達克指數屬較強者，但亦只能在10,700點附近爭持，假如此位置明顯失守，即連續兩天以上未能收於其上，以及形態上呈一浪低於一浪，則科技股的調整將比預期中更長。此情況亦漸漸在港股市場顯現，縱使港匯持續走強，反映資金流進，但ATMX等科技股卻見資金流出。

該公司早前已發盈喜，截至今年6月底止，中期純利2.43億元，按年急增921倍，收入為83.5億元，按年升10%。業績亮麗，主要受惠於內地加快新基建，旗艦大數據産品「燕雲 DaaS」在多個大型智慧城市3.0項目落地，以及智慧產業業務的持續高速增長。概念上，此主題具持續憧憬價值，其持有93.55%股權的北京因特睿獲即共7億元人民幣注資，亦反映投資者對此認同，值得中長線抱持樂觀態度。

艾德證券期貨聯席董事陳政深

(筆者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)

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