陳政深：港股下個支持位看22700 神州控股中長線看佻
2020年09月27日 09:30
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環球股市有走弱之勢，儘管上周外圍曾嘗試反彈，但動能似乎明顯不足，美股三大指數當中，納斯達克指數屬較強者，但亦只能在10,700點附近爭持，假如此位置明顯失守，即連續兩天以上未能收於其上，以及形態上呈一浪低於一浪，則科技股的調整將比預期中更長。此情況亦漸漸在港股市場顯現，縱使港匯持續走強，反映資金流進，但ATMX等科技股卻見資金流出。
反映港股的恒生指數成分股中，金融股佔比不小，惟板塊尤其內銀卻不斷穿底，指數本已弱不禁風，再加上騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)及小米(01810)走弱，恒指又豈能看俏？從技術上審視，港股早前已失守23,600點的前低位水支持，23,000點縱是「齊頭」卻非關口，下一站難以避免要睇22,700點水平。中線走勢看，周線圖亦都失守3月以來形成的上升軌；惟望在資金充裕，以及調整已擴至強勢股之下，港股後向可在國內長假期完結、北水回歸下重整旗鼓。
個股方面，現階段可多留意具防守力的股份。神州控股(00861)主要從事大數據評營、物聯網及人工智能業務，公司主要面向內地市場，為內地城市提供科技解決方案服務，早前便中標中關村高科技產業促進中心電子政務基礎運維項目，業務上免去中美角力的風險。
該公司早前已發盈喜，截至今年6月底止，中期純利2.43億元，按年急增921倍，收入為83.5億元，按年升10%。業績亮麗，主要受惠於內地加快新基建，旗艦大數據産品「燕雲 DaaS」在多個大型智慧城市3.0項目落地，以及智慧產業業務的持續高速增長。概念上，此主題具持續憧憬價值，其持有93.55%股權的北京因特睿獲即共7億元人民幣注資，亦反映投資者對此認同，值得中長線抱持樂觀態度。
艾德證券期貨聯席董事陳政深
(筆者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)
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